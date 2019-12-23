Институт нацпамяти усилит борьбу с российскими фейками - Дробович

Одним из ключевых приоритетов Украинского института национальной памяти на ближайшие 5 лет останется противодействие российской агрессии в Украине. Об этом заявил во время своей первой пресс-конференции в новой должности руководитель УИНП Антон Дробович, сообщает корреспондент Укринформа.



"Это касается борьбы с дезинформацией, с мифами, которые нам пытаются щедро сюда поставлять наши противники. Мы усилим, в том числе, содействие изданию таких материалов, как, например, очень известная книга Сергея Громенко о 250 лет российских мифов, касающихся истории Крыма и т.п. Мы видим последние заявления президента РФ о каких-то мнимых "исконных землях", которые существуют в сознании политического руководства России. Для борьбы с такими заявлениями должны быть усилены качество исторической науки, соответственно, активизированы усилия по развитию критического мышления, и публикация и распространение достоверных данных, исторически верифицированных материалов, которые будут развенчивать подобные вещи", - подчеркнул Дробович.



Как сообщал Укринформ, 18 сентября Кабинет министров освободил Владимира Вятровича от должности главы УИНП, которую он занимал с марта 2014 года.



4 декабря Кабмин назначил руководителем УИНП Антона Дробовича.



18 декабря Дробович заявил, что неотложными задачами УИНП являются завершение процесса декоммунизации, признание на международном уровне Голодомора геноцидом, а также противодействие российской агрессии.



Антон Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ІV искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

