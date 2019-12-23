Главные плюсы ставок на теннис в VulkanBet

Ежедневно проводятся сотни турниров по разным видам спорта, большая часть которых не ускользает от внимания букмекерских компаний. Популярностью среди поклонников ставок традиционно пользуются футбол, хоккей, баскетбол. Эти разновидности командных состязаний продолжают доминировать на сайте беттинговой компании «Вулкан Бет», хотя по росту аудитории их активно догоняет теннис.

Преимущества ставок на теннис

Знание особенностей турниров, изучение фаворитов и аутсайдеров важно для успеха в ставках в любых видах спорта. В теннисе же предварительная информационная подготовка имеет первостепенное значение. Игрок, который глубоко погружается в тему, рано или поздно выходит на новый уровень прогнозирования. В теннисе фактор случайности не носит такого фатального характера, как в том же футболе. Здесь отсутствуют ничьи, аутсайдеры портят праздник лидерам заметно реже. Это увеличивает количество положительных прогнозов игроков и, соответственно, их прибыли.

Крупные теннисные турниры проводятся практически круглый год. Это подтверждает список событий на сайте https://vulkanbet.ru/tennis, где в любую пору можно отыскать несколько подходящих вариантов. Нет огромных перерывов между соревнованиями, как это принято в футболе или хоккее. Благодаря этому беттеры могут легко подобрать подходящие для ставок события. Большая часть матчей транслируется по спортивным каналам в интернете и по ТВ. Профессионалы отдают предпочтение именно тем поединкам, за ходом которых они могут наблюдать. Визуально оценивая игру спортсменов, они успешно ставят на тот или иной исход в Live-режиме.

В теннисе влияние судейских ошибок сведено к минимуму. В командных видах спорта арбитры, удалив игрока с поля или назначив пенальти, способны кардинально изменить ход поединка. В большом теннисе такое невозможно. При несогласии с тем или иным решением судьи, теннисист имеет право затребовать видеоповтор. Все это способствует большей предсказуемости поединков, что не может не радовать поклонников ставок на спорт.

Как правильно ставить на теннис, чтобы быть в плюсе

Новички могут начать с классического варианта, когда небольшая сумма ставится на победу одного из игроков. Попутно необходимо изучать особенности выбранного вида спорта, следить за тематическими новостями. В теннисе большое значение имеют мелочи. Например, даже незначительная травма, полученная прославленным игроком несколько месяцев назад, часто впоследствии приводит к громкому поражению. Опытные беттеры знают этот секрет. В матчах с участием незначительно травмированного теннисиста они делают ставки в пользу аутсайдера. Рано или поздно ставка срабатывает, а благодаря высокому коэффициенту клиент букмекерской компании даже при нескольких неудачах все равно остается в плюсе.

У многих теннисистов есть предпочтения в плане выбора покрытия корта. Так, результаты спортсмена могут значительно отличаться в зависимости от того, играет он на травяной или грунтовой площадке. Далеко не все беттеры учитывают эту информацию, из-за чего точность их прогнозов понижается. Выбор теннисных поединков и вариантов ставок огромен, что позволяет легко подобрать подходящее событие с привлекательным коэффициентом игроку любого уровня.