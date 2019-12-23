«Полезная программа»: как выбирать бананы?

Во вторник, 24 декабря, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – о бананах. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как выбирать эти плоды, чем отличаются разные сорта и какие блюда из них можно приготовить.

Банан – один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Это и вкусный десерт, и питательный перекус, и хорошее дополнение к блюдам. В мякоти плодов содержатся крахмал, клетчатка, пектины, белки, необходимые для организма человека калий, магний, фосфор, кальций, железо, натрий, медь, цинк, а также витамины группы В, Е, С и РР. 1-2 банана в день поднимут уровень гемоглобина в крови, помогут успокоить нервную систему и обеспечат отличное настроение, поскольку они содержат триптофан – аминокислоту, которая в организме человека превращается в гормон радости серотонин. Как выбрать качественные бананы? В каком виде их лучше употреблять?

« Обязательно обращайте внимание на внешний вид покупаемых бананов, – советует эксперт по качеству и безопасности продуктов Юлия Слива . – Бананы должны быть упругими на ощупь, желтыми, без вмятин и темных пятен. Если банан потемнел – не спешите его выбрасывать, используйте в выпечке. Банан так же, как и яйцо, используют для связки продуктов. Не стоит хранить банан в холодильнике: он быстро почернеет. Идеальная температура для хранения бананов – +13 градусов ».

Чем полезны зеленые и перезревшие бананы? Кому противопоказаны сушеные или вяленые плоды? И как можно применить в хозяйстве банановую кожуру? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Анна Белокоз, эксперт по качеству и безопасности продуктов Юлия Слива, шеф-повар Артем Радучич. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – певица и скрипачка Ассия Ахат.

«Мне нравятся беби-бананы, но я переживала, как этот калорийный продукт может отразиться на фигуре, – признается Ассия Ахат. – Оказывается, маленькие бананы с тонкой кожурой – лучший выбор для тех, кто хочет сбросить вес. Теперь благодаря экспертам «Полезной программы» я узнала, что лучше есть эти плоды до обеда. Также поняла, что сушеные и вяленые бананы – очень полезны, но содержат много сахара. Самое главное правило при их употреблении – во всем должна быть мера» .

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный бананам, смотрите завтра, 24 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 25 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе мяса птицы.

Индейка, курица, гусь, утка и перепелка. Приверженцы здорового питания часто отдают предпочтение птичьему мясу из-за его питательных свойств и низкой калорийности. Мясо птицы – очень полезный продукт и для детей, и для взрослых. Но, чтобы оно приносило пользу, нужно правильно его выбирать. Чем отличается мясо утки и гуся от куриного? Какие полезные витамины и микроэлементы содержатся в мясе перепелок? Как лучше хранить мясо птицы? И что из него можно приготовить на Рождество? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певец Владимир Гришко.

В четверг, 26 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о майонезе.

Майонез появился на нашем столе в 1936-м, после того, как советские чиновники поехали в США разведывать заокеанские секреты пищевой промышленности. С тех пор этот соус стал одним из самых любимых. Как отличить качественный майонез от некачественного? Какой вид популярного соуса рекомендуют употреблять диетологи – «Провансаль», «Деликатесный» или низкокалорийный? С какими продуктами лучше сочетается майонез? И как его можно приготовить в домашних условиях? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Светлана Билоножко.

В пятницу, 27 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о красной икре.

Красная икра – символ Нового года и главный атрибут праздничного стола. Но потребители все чаще жалуются на то, что им попадается некачественный деликатес. Икра действительно может разочаровать. Часто ее готовят из замороженного сырья и обильно сдабривают консервантами. Как отличить качественную красную икру от подделки? Чем полезен этот продукт и кому нужно его употреблять как можно чаще? Из чего делают белковую икру? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу, среди которых – телеведущая Анастасия Даугуле.