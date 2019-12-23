За 2019 год украинцы купили автомобилей на 3,2 млрд долл

За 2019 год украинцы купили автомобилей на 3,2 млрд долл

За 11 месяцев 2019 года украинцы купили иностранных автомобилей на 3,289 миллиарда долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба в понедельник, 23 декабря.

Таможенная статистика свидетельствует, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 632 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллиона долларов.

В ГФС также отметили, что с января по ноябрь Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.