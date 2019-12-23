За 2019 год украинцы купили автомобилей на 3,2 млрд долл

За 11 месяцев 2019 года украинцы купили иностранных автомобилей на 3,289 миллиарда долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба в понедельник, 23 декабря.



Таможенная статистика свидетельствует, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 632 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллиона долларов.



В ГФС также отметили, что с января по ноябрь Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

