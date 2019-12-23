Валовый внешний долг Украины вырос на 4,4 млрд долларов

Валовый внешний долг Украины на конец III квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 4,4 млрд долларов до 120 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ). Как отметили в НБУ, относительно ВВП долг сократился до 82,3% с 83,5% на конец второго квартала (и 87,8% на начало года).



По данным НБУ, рост внешнего долга произошло в основном за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, выросли на 4,4 млрд долларов (до 69,7 млрд долларов, или 47,8% от ВВП). Объем долга государственного сектора перед нерезидентами практически не изменился и оставался на уровне 50,2 млрд долларов (34,4% от ВВП).



Внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 0,4 млрд долларов - до 43,0 млрд долларов (29,5% от ВВП). Основным фактором стала активная покупка нерезидентами внутренних ценных бумаг (обязательства выросли на 1,8 млрд долларов).

