Врач назвала топ-10 ненужных анализов

Любые анализы являются дорогостоящими и часто болезненными. Оказывается, есть большое количество ненужных медицинских исследований, которые никак не помогут в диагностике болезней.



Врач-инфекционист Дарья Паниева составила список из самых нелепых анализов, на которые не стоит тратить деньги, передает "Здоровье 24".



1. Любые анализы на герпес 6 и 7 типов. Просто потому что рекомендации по лечению пока не разработаны, а препараты находятся в фазе клинических испытаний.



2. Любые анализы на герпес 1,2 и 3 типов, краснуху, корь, паротит при наличии проявлений болезни. Эти диагнозы выставляются по клинической картине.



3. Повторное определение IgG ко всем герпесам и токсоплазмам, если ранее уже был получен положительный результат. Антитела никогда не исчезают, а колебания титров не имеют диагностического значения.



4. Выявление Вируса Эпштейна-Барр в слюне методом полимеразной цепной реакции. Однократное обнаружение не подтверждает инфицирования. Но, даже если вирус обнаружен многократно, это никак не влияет на тактику лечения.



5. Исследование антител IgG к любым инфекций у детей до года. Отличить материнские антитела от детских невозможно.



6. Исследование кала на дисбактериоз. Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще.



7. Любые анализы перед прививкой у здоровых детей. Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не обнаруживаются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.



8. Определение общего Ig E для выяснения причины аллергии.



9. Сдавать иммунограмму, просто потому что, ребенок который начал ходить в садик, стал чаще болеть ОРВИ (норма до 10-12 раз в год).



10. КТ/МРТ головного мозга при подозрении на менингит. Этот диагноз можно подтвердить только с помощью исследования спинномозговой жидкости.

