Глава Boeing объявил об отставке

Главный исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург покинул свою должность на фоне скандала с самолетами модели 737 MAX. Об этом сообщается на сайте авиастроительного концерна в понедельник, 23 декабря.



Временно его обязанности возьмет на себя финансовый директор Грег Смит, а с 13 января 2020 году пост главного исполнительного директора и президента Boeing займет Дэвид Кэлхун, который сейчас возглавляет правление компании.



"Совет директоров решил, что изменения в руководстве необходимы для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, восстанавливая отношения с регуляторами, клиентами и акционерами", – говорится в сообщении.



В свою очередь Дэвид Кэлхун заявил, что он твердо верит в будущее Boeing и 737 MAX.



Для меня честь возглавить эту великую компанию и 150 тысяч преданных сотрудников, работающих над созданием будущего авиации, – сказал Кэлхун.

