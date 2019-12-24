Медведев: "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США, причем задержка составит несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС.



По словам премьера, компания "Газпром" просчитала разные варианты прокладки трубопровода.



"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного", - сказал премьер.



Медведев добавил, что срок отклонения от первоначального плана прокладки газопровода из-за санкций не критичен.



"Это все равно месяцы. Месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - отметил глава кабмина.

