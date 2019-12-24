Huawei опаснее, чем Facebook?

Соединенные Штаты и некоторые их союзники предприняли решительные действия к тому, чтобы исключить китайскую технологическую компанию Huawei со своих национальных рынков, однако они продолжают игнорировать аналогичную угрозу, создаваемую Facebook и другими американскими цифровыми гигантами. Теперь демократические правительства должны быть столь же решительными в борьбе с этой доморощенной опасностью.

Huawei является не только крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования, но и вторым по величине производителем телефонов; он также является мировым лидером в создании сверхскоростных сетей 5G, намного опережая любого конкурента из США. И совместно с некоторыми другими китайскими компаниями Huawei поставляет оборудование для видеонаблюдения примерно в 230 городов Западной Европы, Азии и Черной Африки.



Администрация Президента США Дональда Трампа обвиняет Huawei в краже интеллектуальной собственности, мошенничестве и воспрепятствовании правосудию путем уклонения от американских санкций против Ирана и, возможно, в использовании своего оборудования и встроенного программного обеспечения для шпионажа в пользу китайского правительства. Как следствие, правительство США запретило правительственным агентствам США закупать оборудование у Huawei (а также у ZTE, Hikvision, Dahua и Hytera).



Кроме того, Министерство торговли США включило Huawei в свой Entity List, тем самым запрещая американским компаниям поставки китайской компании без специальной правительственной лицензии. Facebook больше не позволяет предварительную загрузку приложений Huawei, а Google прекратила предоставлять обновления Android для устройств китайской компании. Между тем, американские университеты вынуждены прекратить свои совместные исследования с компанией: в апреле Массачусетский технологический институт разорвал отношения как с Huawei, так и с ZTE.



США подталкивают другие страны последовать их примеру. Новая Зеландия и Япония запретили Huawei, а норвежская фирма Telenor развернет сеть 5G со шведской компанией Ericsson, положив конец десятилетнему сотрудничеству с китайской компанией. (С другой стороны, Венгрия и Россия, рады позволить Huawei развивать их национальные сети 5G.)



В недавней оценке рисков Европейская комиссия и Европейское агентство по кибербезопасности предупредили о поставщике 5G из «враждебной» страны или страны, «где нет законодательных или демократических сдерживаний и противовесов». С учетом этих опасений, некоторые европейские правительства приняли более регулируемый, «компромиссный» подход к Huawei. Германия, например, требует, чтобы провайдеры телекоммуникаций проходили сертификацию и мониторинг. Между тем, Великобритания до сих пор не допускает Huawei к «критически важным сетям» и тестирует оборудование фирмы в комплексном центре оценки (последний отчет которого предупреждает о «значительно повышенном риске»).



Опасения западных правительств в отношении Huawei реальны. Но так ли они отличаются от опасений, которые мы должны испытывать по поводу американских социальных сетей и технологических компаний? Опасение заключается в том, что Huawei мог бы получить доступ к огромному количеству данных о нас, которые затем могут быть использованы таким образом, что это нанесет ущерб нашим интересам, включая отрицательное влияние на национальную политику. Но эти угрозы уже существуют, поскольку Facebook (который также владеет Instagram и WhatsApp) и Google (который владеет YouTube) обладают поразительно широким спектром данных о своих пользователях — местонахождение, контакты, сообщения, фотографии, загрузки, поиски, настройки, покупки и многое другое.



Другими словами, американские цифровые гиганты уже хранят данные, которые, как мы опасаемся, Huawei может собрать в будущем. Более того, уже было установлено, что как Google, так и Facebook злоупотребляют доверенными им данными.



Нам говорят, что разница состоит в том, что Huawei базируется в Китае — стратегическом конкуренте США — поэтому данные, которые собирает компания, могут быть использованы для ослабления политических систем и геополитического положения демократических стран. Но Facebook уже подрывает демократический процесс, в том числе в самих США, где платформа способствовала иностранному вмешательству в выборы.



Кроме того, Facebook подпитывал разделение и страх и отказывался удалять ненавистнические высказывания, отрицание Холокоста и антисемитские посты. Платформа была охарактеризована как «мегафон для ненависти» против мусульман, и ее обвиняют в содействии геноциду против рохинья в Мьянме. По этим причинам, британский актер и комик Саша Барон Коэн недавно назвал Facebook «величайшей пропагандистской машиной в истории». Однако администрация Трампа и другие западные правительства действуют крайне медленно, в отличие от своих быстрых и решительных мер против Huawei.



Одна из предполагаемых причин, по которой Google и Facebook считаются меньшей угрозой, заключается в том, что они являются частными компаниями, в отличие от Huawei, которая рассматривается как подчиняющаяся Компартии Китая. Но Google делает большую работу для правительства США, включая американские военные и разведывательные службы, и мотив получения прибыли не мешает Facebook быть угрозой; фактически, это только усиливает риск.



Это связано с тем, что прибыль Facebook зависит от максимального привлечения нашего внимания, которое затем может быть продано рекламодателям и пользователям, желающим «продвигать» свои посты. Чем больше внимания привлекает платформа, тем выгоднее она становится.



Facebook использует алгоритмы для проталкивания материала, привлекающего наибольшее внимание, который, как правило, является шокирующим, возмутительным, полным страха и ненависти. И, собрав огромные объемы данных о нас, компания продает возможность нас лично нацелить на тех, кто готов платить, даже если они планируют уничтожить наши общества и институты. Тот факт, что Facebook наносит ущерб социальной сплоченности, ослабляет демократию и облегчает возникновение авторитарных правительств, похоже, не беспокоит саму компанию, как ясно дает понять ее поведение.



Исключительный и категорический ответ администрации Трампа на потенциальную угрозу, создаваемую Huawei, убедил ряд других правительств последовать этому примеру на том основании, что демократии должны защищать доступ к данным о своих гражданах и предотвращать их использование с целью подрыва демократии. Но если это так, западные правительства должны незамедлительно принять столь же решительные меры против Facebook и Google.

