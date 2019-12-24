Лукашенко об открытии российской базы в Беларуси: Это болтовня со стороны России

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что тема открытия военной базы Военно-воздушных сил РФ в Беларуси была с российской стороны «болтовней, не знаю, кому нужной».



Об этом он заявил в эфире российского радио "Эхо Москвы".



«Это был с вашей стороны, пусть меня простят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово. Но это было просто болтовня... Не знаю, кому нужная», – сказал Лукашенко.



Он уточнил, что речь о том, что Россия планирует открыть новую базу недалеко от Бобруйска.

