Тройка операторов потратит на 4G в столичном метро $20 млн

Стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell оценивается в $20 млн, сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров.



"В первом квартале 2020 года будем запускать первые станции, если все будет двигаться так, как сейчас", – сказал он журналистам на брифинге в Киеве.



Директор по маркетингу "Киевстара" Павел Даниман уточнил, что проект поровну финансируется всеми тремя операторами.



Комаров связал большой прогресс в реализации этого проекта в последнее время с назначением мэром Киева Виталием Кличко своим советником Максима Бахматова.



По словам президента "Киевстара", узким горлышком остается доступ к коммунальной инфраструктуре: для запуска проекта в запланированные сроки необходимо еще утверждение Киевсоветом тарифов телеком-доступа к ней.



Даниман уточнил, что внедрение 2G и 4G связи будет осуществляться с крайних станций, так как это обусловлено технологией, а покрытие всех станций потребует некоторого времени в связи с возможностью вести работы только несколько часов ночью.

