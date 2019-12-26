Вышел новый трейлер ленты "Джентельмены" Гая Ричи

Вышел второй трейлер криминальной комедии "Джентельмены" от режиссера Гая Ричи. Ролик появился на официальном YouTube-канале STX Entertainment.



Во втором трейлере показали "кровавые" сцены из криминальной комедии. Судя по ролику, в фильме будет много убийств и перестрелок.



По сюжету ленты, американец Микки Пирсон, создал в Лондоне успешный наркобизнес с марихуаной. Затем мужчина попытался его продать.



В главных ролях в ленте снялись Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм, Хью Грант и Мишель Докери.





