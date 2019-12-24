Молодые учителя дополнительно получат разовые выплаты

Кабинет министров выделит по 21 тысячи гривен премий молодым учителям в конце 2020 года, о чем стало известно со слов министра образования Анны Новосад, пишет во вторник, 24 декабря, Укринформ.



"По сравнению с бюджетом 2019 года (на зарплаты учителям - ред.) бюджет 2020 года вырос более, чем на 10 млрд грн. Но повышение в условиях повышенного бюджета мы смогли сделать существенно для одной категории, которая на данный момент является одной из наиболее уязвимых, - это молодые учителя. Это те, кто не имеет достаточного опыта работы в школе и, соответственно, не имеют различных доплат, например, за стаж. Поэтому мы ввели возможность им получать единовременную годовую материальную выплату, которую они получат в конце года", - сказала Новосад.



Еще министр утверждает, что до 1 апреля 2020 разработает предложения к реформированию системы заработных плат учителей.



"Начать надо с того, чтобы оптимизировать систему различных надбавок и премий, которые составляют львиную долю зарплаты учителя. Здесь речь идет не о том, чтобы что-то сократить. Мы (министерство - ред.) платим только оклад из субвенции и за престижность труда, а на местах бывают разные надбавки. Речь идет о том, чтобы сделать ситуацию, когда манипулирования надбавками и премиями будет невозможно. И ситуация, когда надбавки составляют 70% общей суммы, которую получают учителя на руки, является надекватной. Поэтому мы хотим сделать большой оклад - перенести все надбавки и премии в большой оклад, и сделать систему такой, когда учитель получает 70% всего объема своей заработной платы из оклада, а другое надбавками", - подчеркнула Новосад.

