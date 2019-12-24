Лукашенко пожаловался, что Россия каждый год "завинчивает гайки"

Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. В результате растет торговый дефицит Минска и уже достиг $9 млрд. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко Лукашенко в интервью радиостанции Эхо Москвы, обнародованном во вторник, 24 декабря.



"То есть мы у вас (России – ред.) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем. Это (дефицит в товарообороте) – причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос – что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" – сказал Лукашенко.



Белорусский лидер также добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.



"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они будут правы", – отметил Лукашенко.



Но, по его словам, если со стороны Запада последует угроза Беларуси, то "это уже будет непосредственная угроза суверенитету России". "Что такое ракеты малой и средней дальности под Смоленском, и что такое там далеко в Польше", – заметил Лукашенко.

