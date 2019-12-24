Минэнерго объяснило отказ от арбитража на $12 млрд

Украина решила отказаться от арбитражного разбирательство с Россией на 12,2 миллиардов долларов, чтобы заключить новое соглашение по газу, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. Решение властей пойти на такие уступки в колонке для ЭП объяснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.



"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража + ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 - живыми деньгами - уже до нового года. И это - без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это - потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду", - объясняет Оржель.



По его словам, Украине трудно было бы отстаивать свою позицию при условии, если бы Газпром прокачивал транзитом хотя бы минимальные объемы газа.



"Кроме того, арбитраж - это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 млрд долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие", - подчеркивает Оржель.

