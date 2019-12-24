В Украине существенно подорожает телефонная связь

Компания Укртелеком с 1 января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн. Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов.



По его словам, стоимость вырастет на 20-24%. Кроме того, меняется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет.



Помимо этого, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами: проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнес, Облачной АТС, Интернет-телефонии.



Согласно обнародованному решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) № 564 (от 26 ноября 2019 года) в газете Урядовый курьер, НКРСИ утвердила граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 1 января 2020 года.



Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 грн до 61,51 грн. Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 грн до 67,10 грн.



Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2019 года увеличится с нынешних 44,74 грн до 49,21 грн. Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 грн до 53,68 грн.



За спаренный телефонный аппарат, установленный в коммунальной квартире, максимальная абонплата для населения без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 22,37 грн до 24,60 грн. Максимальная абонплата за параллельные телефонные аппараты, установленные у разных абонентов (с каждого абонента) без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 33,55 грн до 36,91 грн.



За аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей максимальная абонплата увеличится с 36,60 грн до 46,26 грн.

