Гончарук анонсировал новый подход к финансированию вузов

Уже с января 2020 года высшие учебные заведения будут финансировать на 80%, а остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.



"Меняем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - написал Гончарук.



Так, уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.



"Уходим от традиционного показателя по количеству студентов! Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов", - сообщил Премьер.

