На суде по делу Шеремета избили журналиста "Шарий.нет"

На суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на котором сейчас рассматривают апелляцию подозреваемой Юлии Кузьменеко, напали на журналиста издания "Шарий.нет" Дмитрия Кучера. Об этом сообщили в команде интернет-сайта. Мы ведем прямой репортаж о происходящем.



"На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко. На месте сейчас наши адвокаты и полиция. Владимир Александрович, у вас будет работать закон или зачем вас выбирали?" - говорится на фб-странице заместителя главного редактора издания Ольги Шарий.



В ходе того же судебного заседания поступили угрозы и в адрес журналистки "Страны".

