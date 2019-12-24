В Windows 10 нашли ошибку времен Windows XP

В актуальной версии Windows 10 заметили ошибку, которая встречается еще в старых системах. По словам редактора портала Softpedia, Microsoft упорно игнорирует эту проблему.



Если нажать правой кнопкой мыши в нижней части экрана, то часть появившегося контекстного меню будет скрыта панелью задач, пользователи Windows неоднократно обращали внимание на эту проблему. Несмотря на жалобы на официальном форуме Microsoft, производитель системы игнорирует баг. Аналогичная проблема встречается в Windows XP, которая вышла в 2001 году.



Специалисты по операционным системам Microsoft рассказали, что в факте появления такой ошибки не было ничего странного. Эксперты объяснили, что панель задач имеет наивысший приоритет и в обычном режиме отображается поверх всех элементов рабочего стола Windows. Однако игнорирование проблемы со стороны Microsoft все равно удивляет, говорится в статье Softpedia.



Расположенная в нижней части рабочего стола панель управления вместе с кнопкой «Пуск» являются отличительными элементами систем Microsoft. 13 декабря компания представила новую дизайн-концепцию, в соответствии с которой ряд визуальных элементов, включая «Пуск», будут обновлены.

