ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

ВАКС продлил арест Грымчаку до 14 февраля

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжил до 14 февраля 2020 года арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Сегодня, 24 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины", - говорится в сообщении.

Ему продлили срок содержания под стражей на 53 дня (до 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

Как сообщалось, ВАКС в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку, оставив без изменений избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей

14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.