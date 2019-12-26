Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский, отмечающих Рождество по григорианскому календарю, и призвал забыть о распрях. Соответствующий сообщение Президент сделал на своей странице в Facebook, передает УНН.



“В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир”, — написал Зеленский.



Он также отметил, что “мир начинается с нас, с нашего принятие друг друга, уважения, с нашего умения любить”.



“Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!”, — поздравил Президент.

