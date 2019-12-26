В МИД РФ назвали причину сложных отношений Варшавы и Москвы

Польский подход к формированию отношений с Россией, основанный на трактовке исторических событий, является причиной сложных отношений между странами. Такое заявление сделала представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию федерального телеканала “Россия-24”, отмечает УНН.



Спикер МИД перечислила два пути развития отношения между государствами. “Первый путь — учиться на ошибках истории, ошибках прошлого и, делая выводы, идти вперед... Второй путь — бесконечно ставить в зависимость свое будущее, будущее соседних стран, будущее регионов и мира от трактовок и прочтения истории”, — подчеркнула она.



Дипломат назвала такие настроения части польского истеблишмента причиной, которая мешает развивать отношения. Захарова также напомнила, что предложение перестать постоянно обсуждать проблемы прошлого века содержались еще в статье президента России Владимира Путина перед его поездкой в Польшу в 2009 году.

