Новогодние акции на инструмент и оборудование Dnipro-M

Украинский бренд качественного электроинструмента и оборудования Dnipro-M уже более восьми лет радует покупателей надежной продукцией. Он не только успешно зарекомендовал себя на рынке, но и из года в год отстаивает звание лучшего в Украине во множестве номинаций. В 2019 году бренд Dnipro-M стал победителем Украинской народной премии сразу в семи номинациях, что говорит не только о качестве продукции и высоком уровне сервисного обслуживания, но и о безоговорочном доверии миллионов потребителей по всей стране.

Все для потребителей

Dnipro-M славится не только качеством своих товаров и безупречным сервисом, но также и высокой степенью лояльности к своим клиентам. Этот украинский бренд регулярно проводит большое количество акций, позволяющих существенно сэкономить на покупке электроинструмента, сварочного оборудования, садово-парковой техники, расходных материалов и многих других видов продукции. Выгодные предложения доступны как в сети фирменных магазинов, расположенных по всей территории Украины, так и на официальном сайте бренда.

Праздничное предложение от Dnipro-M

Так и в этот раз, специально по случаю новогодне-рождественских праздников, ведущий украинский бренд анонсировал проведение масштабной акции «Разом дешевше». По ее условиям, с 24 декабря по 14 января, каждый покупатель может получить гарантированную скидку от 30% до 100% на весь ассортимент! Предложение действует при заказе минимум 3-х товаров. Это гарантирует каждому покупателю невероятную выгоду, аналогов которой нет в Украине!

Стоит отметить, что получить скидку можно лишь в определенные дни, а именно:

24-25 декабря;

28-31 декабря;

6-8 января;

13-14 января.

Чем больше товаров вы покупаете, тем больший процент скидки получите. При этом скидка распространяется на продукт с наименьшей ценой в чеке!

Более подробную информацию об этой акции и многих других предложениях вы можете узнать на официальном сайте бренда.

Выгода, доступная каждому

Акции и гибкая система скидок Dnipro-M является хорошей традицией бренда. При этом одинаково выгодны как постоянно действующие акционные предложения, так и сезонные акции, приуроченные определенным событиям и праздникам.

Специально к Новому году магазин инструментов Dnipro-M объединил надежную продукцию в акционный комплект – каждый из вас может приобрести надежную продукцию бренда в составе единого набора. Покупая, к примеру, набор столярного электроинструмента с полным комплектом необходимых аксессуаров, вы сэкономите 1260 грн.

Не упускайте возможности лично оценить невероятную выгоду акционных предложений украинского бренда Dnipro-M. Все это и многое другое доступно как посетителей фирменного магазина инструментов, так и посетителям сайта.