Пятерка продвинутых автомагнитол на Android

Операционная система Android с каждым годом открывает все большие горизонты. В последние годы ПО пришло на рынок автомагнитол и уже успело завоевать там популярность. Главное отличие Android-магнитол — высокий уровень кастомизации интерфейса, совместимость практически с любыми форматами аудио- и видеофайлов, а также простота в интеграции со сторонними устройствами вроде видеорегистратора или парктроника.



В нашем обзоре мы рассмотрим 5 многофункциональных магнитол на ОС Android. Самостоятельно подобрать и купить автомагнитолу по выгодной цене можно при помощи прайс-агрегатора «Е-каталог».

Prology MPC-50

Мультимедийный навигационный центр от бренда Prology приятно удивит вас многофункциональностью. Несмотря на не последнюю версию ПО (4.4.4 KitKat), прибор регулярно получает все необходимые обновления. Внутренняя память устройства на 8 ГБ может быть расширена при помощи SD-накопителя или USB-флешки. Магнитола оснащена сенсорным дисплеем, который реагирует на прикосновение пальцами, но производитель включил в комплект также пульт ДУ.

Phantom DVA-7601

Популярный среди автомобилистов китайский бренд Phantom представляет одно из лучших решений в мире автомагнитол последних лет. По своей функциональности модель, скорее, напоминает Android-планшет и отлично справляется с повседневной нагрузкой. Сенсорный интерфейс дополнен управлением кнопками на руле, что помогает не отвлекаться от дороги.

Redpower 31001

Эта мультимедийная магнитола совмещает в себе функции радиоприемника, музыкального и видеоплеера, а также телевизора. Семидюймовый монитор — отличное решение, благодаря которому устройство легко и просто вписывается в приборную панель. Контролируется система при помощи сенсорного экрана, кнопки на руле и небольшого джойстика. Все разработано так, чтобы водитель минимально отвлекался от дороги.

Incar AHR-9280

Автомагнитола с дисплеем диагональю 7 дюймов и специальным антибликовым покрытием успела удивить автолюбителей удобным интерфейсом и интуитивным управлением. Модель отлично воспроизводит звук: эквалайзер имеет 15 полос. Восьмиядерный процессор помогает устройству работать максимально быстро — такими мощностями может похвастаться не каждый смартфон.

Incar AHR-7680

Натуральная цветопередача, 7-дюймовый экран, отличный звук — вот что отличает эту модель от других подобных. Благодаря современной ОС Android 7.0 Nougat прибор можно использовать как полноценный планшет.