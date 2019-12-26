На Украине установили рекорд по игре на трембите

В Ивано-Франковске установлен рекорд по самой массовой игре на трембите. На территории Дворца Потоцких одновременно заиграли 146 карпатских трембит и рогов, сообщает Укринформ в среду, 25 декабря.



"Всего было вместе 146 карпатских трембит и рогов. Рекорд Украины установлен", – сказала регистратор национального рекорда Татьяна Розвадовская.



Инициатором этого мероприятия выступил музыкант рок-группы Кораллі Мишко Адамчак. По его словам, людей привлекали через Интернет. Для этого даже организовали специальные курсы.



"Люди учились держать инструмент, извлекать звук из инструмента. У всех получилось, ни один человек не ушел, не научившись играть на этом инструменте. Трембиты мы собрали со всей Украины: Карпаты, Львов, Киев, Ровно, Днепр. Мы не ставили себе цель привезти самую длинную трембиту, а есть информация, что она может достигать и семь метров, у нас играют на трембитах 3-3,5 метров", – утверждает музыкант.



Для рекорда в Ивано-Франковск приехали около 30 человек из Буковины, Закарпатья и Верховинщины.





