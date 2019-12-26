Ведущая "5 канала" получит почти 12 миллионов от Госкино, чтобы снять фильм о самой себе

В Украине начинают снимать полнометражную драму "Я, Нина", которая расскажет о судьбе телеведущей 5 канала (принадлежит Петру Порошенко) Янины Соколовой. Средства на производство картины выделит Государственное агентство по вопросам кино.



Об этом сообщается на сайте ведомства.



Уточняется, что Госкино заключило соглашение с компанией "Янина Соколова Продакшн". На создание фильма выделят 11,8 млн гривен (70,06 % общей стоимости производства картины). Режиссер фильма - Владимир Харченко-Куликовский, автор сценария - Ольга Куровец, продюсер - Олеся Корженевская. Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.



По сюжету фильма, молодая успешная журналистка Нина кажется вполне счастливой: любимый муж, двое детей, любимая работа, друзья и молодость. Однако однажды у нее диагностируют рак.



Нина пытается сохранить свое положение на работе и дома, но болезнь заставляет меняться.



Главные роли в фильме сыграют сама Янина Соколова, музыкант Валерий Харчишин и актриса Валерия Ходос.

