Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам. В пресс-службе главы государства отметили, что правительство страны имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины.

Также сообщается, что при сильном колебании цен на рынке регулятор страны в сферах энергетики и коммунальных услуг сможет устанавливать на сутки максимальные цены.



Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.



После этого компания "Нафтогаз Украины" начала импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.



С июля на Украине стала действовать новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

