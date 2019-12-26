Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения с РФ

Российская сторона предлагала Организации Североатлантического договора (НАТО) отказаться от военных учений в районах соприкосновения РФ и стран альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.



"Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения России и стран НАТО", - сказал он.



По словам Грушко, речь идет, прежде всего, о Балтийском и Черноморском регионах, однако НАТО на предложение "просто никак не отреагировало". "Это для нас совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.



Москва получает сигналы о том, что Североатлантический альянс пытается переосмыслить свои отношения с Россией, добавил Грушко. "Президент Франции Эмманюэль Макрон, как известно, дал положению в НАТО медицинское определение ("смерть мозга" - прим. ТАСС). Поэтому на недавнем саммите в Лондоне было решено создать "группу мудрецов", которая к 2021 году должна подготовить рекомендации, как приспособить НАТО к новым реалиям. Уже есть сигналы, что в рамках этого процесса будет предпринята и попытка переосмыслить отношения с Россией. Надеюсь, что в организации придут к очевидному выводу, что затачивание военной машины НАТО на "большую угрозу" с востока бессмысленно и контрпродуктивно даже с точки зрения безопасности стран - членов этого блока, которые сейчас тратят просто гигантские средства и силы на борьбу с мнимой угрозой", - сказал он.

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Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что конкретных шагов по переосмыслению отношения альянса к России пока не наблюдается, но внутри самого НАТО происходят "определенные процессы, связанные с осознанием необходимости адаптации блока к новым угрозам". "Складывается впечатление, что его страны-члены уже не в первый раз оказываются в положении охотника, который поймал за хвост слона: жалко отпускать, а что с ним делать, непонятно", - отметил Грушко, добавив, что "в целом НАТО недалеко ушло от изначального предназначения, сформулированного еще его первым генеральным секретарем лордом Гастингсом Исмеем: "Удерживать Америку в Европе, Германию - под, а Россию - вне Европы".



"В любом случае, чем бы не завершился этот процесс, у России есть весь арсенал средств, чтобы обеспечить наши законные интересы и нашу обороноспособность. Но хочется все же надеяться, что будет предпринята серьезная попытка повернуть НАТО лицом к настоящим угрозам и вызовам и встроить организацию в международные усилия. Продолжение же нынешней антироссийской политики лишь усугубит кризис альянса. Многие признают очевидную вещь: надежную безопасность можно обеспечить только с Россией, а не без нее и тем более против", - заключил дипломат.



