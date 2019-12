Звезды «Фантастических тварей» сняли рождественский клип

Актеры Дэн Фоглер, исполнивший в «Фантастических тварях» роль влюбленного в волшебницу магла Якоба Ковальски, и Эзра Миллер, сыгравший одного из ключевых персонажей — травмированного, но очень одаренного мага Криденса Бэрбоуна, сняли клип на праздничную песню Hanukkah, Oh Hanukkah в рамках благотворительной акции A Magical Time of Year. Режиссерами выступили сами Фоглер и Миллер.



В музыкальном видео герои отправляются в поездку на автобусе, встречаются в пустыне с другими людьми, сидят у костра, встречают рассвет, сражаются на мечах. Эзра Миллер при этом одет в духе своих лучших выходов на красные дорожки: на нам перламутровые лосины, пиджак на голое тело (в какой-то момент классический черный пиджак сменяется расшитым серебряными пайетками), кроме того, актер накрасил губы бордовой помадой.



Таким образом артисты присоединились к благотворительной акции «Волшебное время года» (A Magical Time of Year), в которой участвуют люди, причастные к созданной Джоан Роулинг вселенной.



Также актеры, сыгравшие в фильмах по ее книгам, записали музыкальный альбом, который доступен на стриминговых сервисах и онлайн-площадках. £1,20 с каждого проданного альбома пойдут в благотворительный фонд Lumos Foundation, основателем которого является Роулинг.