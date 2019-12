Ретроспектива-2019. Show must go on

Этот год был неожиданным, парадоксальным и беспрецедентным в политической истории Украины. Он начался с томоса и пафоса, продолжился выбором внесистемного истеблишмента – президента и парламента и завершается на ноте умеренного разочарования, смешанного с надеждой, что еще не все потеряно. Show must go on! Ну что? Пробежимся по месяцам. Вспомним, как оно было.