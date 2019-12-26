Ретроспектива-2019. Show must go on

Этот год был неожиданным, парадоксальным и беспрецедентным в политической истории Украины. Он начался с томоса и пафоса, продолжился выбором внесистемного истеблишмента – президента и парламента и завершается на ноте умеренного разочарования, смешанного с надеждой, что еще не все потеряно. Show must go on! Ну что? Пробежимся по месяцам. Вспомним, как оно было.



Январь



Новый 2019 год начался с сюрприза от лидера студии «95-й Квартал» Владимира Зеленского. Исполнитель главной роли – президента Василия Голобородько в сериале “Слуга народа” прямо в момент, когда должно было транслироваться поздравление президента Украины Петра Порошенко, прервал новогодний выпуск юмористического шоу «Вечерний квартал» в эфире телеканала «1+1» и сообщил, что будет участвовать в президентских выборах-2019.



Страна, сидевшая за новогодними столами, накрытыми в рамках финансовых возможностей каждой отдельно взятой семьи, подняла бокалы за наступивший год, располагая совершенно неожиданной информацией для размышления. Общество получило ответ на социальный запрос о новых лицах, и теперь ему оставалось определиться со своим отношением к этому новому лицу.



Основные участники президентской гонки – Юлия Тимошенко и Петр Порошенко не придают значения новому конкуренту. Весь январь Тимошенко ездит с гастролями по стране, рекламируя свой “Новый экономический курс”. А Петр Порошенко наслаждается историческим, с его точки зрения, моментом: 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.



Церемония подписания томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Затем томос на Рождество, 7 января, привозят в Киев и на некоторое время выставляют на всеобщее обозрение в Софии Киевской. Репортеры сообщают, что очередь желающих посмотреть на томос собрала приблизительно 500 человек. В последующие дни из регионов на ознакомление с томосом свозят бюджетников. А затем сам документ начинают возить и представлять по областям.



В конце января Оболонский районный суд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу: 13 лет лишения свободы. Приговор вынесен заочно. Януковича обвиняли в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины

Главным фигурантом скандала стал сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). Четыре части расследования, последняя из которых касается роли агентов и должностных лиц НАБУ в хищении в оборонном комплексе Украины, выходят до середины марта – в самый острый предвыборный период. И вбивают осиновый кол в рейтинг Порошенко

16 апреля суд выпускает на свободу Надежду Савченко и Владимира Рубана, что в обществе расценивается как признак перемен. В то же время Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно незаконной национализации “Приватбанка”. Букмекеры прогнозируют сокрушительную победу Зеленского

В конце января Оболонский районный суд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу: 13 лет лишения свободы. Приговор вынесен заочно. Януковича обвиняли в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины.В итоге обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны суд снял за недоказанностью. По первому пункту обвинения в госизмене в форме "предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины" Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму – к 12 годам. По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.Февраль начинается с интронизации предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины Епифания в соборе Святой Софии в Киеве 3 февраля. На церемонии присутствовали президент Петр Порошенко с супругой и другие политики. Приехали также представители Константинополя, Афона и Украинской православной церкви в США и Канаде.Среди других гостей церемонии – предстоятель УГКЦ патриарх Святослав, предстоятели Римско-католической церкви и протестантских церквей. Филарет не посетил интронизацию якобы из-за проблем со здоровьем. Он отправил свои поздравления Епифанию. Но позднее начал против него кулуарную войну.Следующим интересным событием стала пресс-конференция в Москве, которую 6 февраля дал бывший президент Украины Виктор Янукович, получивший несколькими днями раньше 13 лет тюрьмы по обвинению в государственной измене. Самое яркое его высказывание касается так и не выполненного Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года: "Меня кинули, как лоха".На следующий день, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата. 19 февраля Петр Порошенко подписал изменения на внеочередном заседании Верховной Рады, посвященном 5-летию российской агрессии против Украины.25 февраля команда "Bihus.info" в программе «Наші гроші з Денисом Бігусом» обнародовала первую часть расследования о возможном хищении на предприятиях «Укроборонпрома» сотен миллионов гривен группой близких к Порошенко людей.Главным фигурантом скандала стал сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). Четыре части расследования, последняя из которых касается роли агентов и должностных лиц НАБУ в хищении в оборонном комплексе Украины, выходят до середины марта – в самый острый предвыборный период. И вбивают осиновый кол в рейтинг Порошенко.Перед первым туром выборов правительство начинает массированные соцвыплаты, которые продолжаются и в апреле. 1 марта Кабмин проводит автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн. украинцев. Сумма перерасчета каждому составила 514 грн. Кому-то досталось 100 грн., кому-то тысяча.На пенсионные выплаты в марте было направлено 36,41 млрд. грн. Это на 6 млрд. грн. больше, чем в феврале (30,97 млрд. грн.) из-за надбавок к пенсиям. На монетизированные субсидии Пенсионный фонд потратил 3,98 млрд. грн. Средства были выплачены пенсионерам-субсидиантам вместе с пенсиями.Помимо индексации пенсионных выплат, перед выборами вдруг было принято решение о дополнительной разовой компенсации за отсутствие индексаций в предыдущие годы в размере 2410 грн. для более чем 2 млн. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих пенсию, размер которой не превышает 1700 грн. в месяц. Это единовременное пособие разбили на две части – перед первым туром голосования и перед вторым: по 1205 грн. в марте и столько же в апреле.22 марта Кабинет министров продлил на год контракт с действующим главой НАК "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым. По контракту “"Нефтегаз” должен отделить от себя газотранспортную систему Украины (анбандлинг), а Коболев отдавать свою зарплату в благотворительный фонд. В качестве компенсации за многомиллионные заработки предыдущих лет.31 марта состоялись президентские выборы. Избиратели получили самый длинный бюллетень в истории страны, где из 39 кандидатов выбрали двоих: Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.Второй месяц весны проходит под знаком второго тура президентских выборов.3 апреля Зеленский в своем видеосообщении вызывает Порошенко на дебаты, назвав местом встречи главный стадион страны «Олимпийский», ультимативно дав на ответ 24 часа. Кроме чисто политических требований, шоумен потребовал от Порошенко должного обращения и предложил сдать тест на алкоголь и наркотики.Порошенко отвечает сакраментальное: “Стадион так стадион” и втягивается в дискуссию о целесообразности анализа крови, мочи, волос, ногтей или других биологических материалов кандидатов (в итоге претенденты сдают кровь, – автор).13 апреля в городах появляются рекламные щиты с изображением президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина и надписью "21 апреля. Решающий выбор". Это становится поводом для иронии. В соцсетях обсуждают, давал ли Путин согласие на свою рекламную съемку и можно ли будет считать ожидаемый проигрыш Порошенко победой российского лидера.16 апреля суд выпускает на свободу Надежду Савченко и Владимира Рубана, что в обществе расценивается как признак перемен. В то же время Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно незаконной национализации “Приватбанка”. Букмекеры прогнозируют сокрушительную победу Зеленского.18 апреля проходят дебаты на «Олимпийском», которые заняли около часа. Но этот час определил преимущество лидера “95-го Квартала”. Изначально на стадионе было построено две сцены, но Порошенко поднялся на сцену своего конкурента, и кандидаты выступали на одном подиуме. В итоге действующий президент затеял митинг, в то время как его оппонент привычно разыграл юмористическое шоу.Лучшие цитаты дебатов Порошенко и Зеленского вошли в историю:«Владимир – это яркая обертка, в который каждый может найти что хочет. Кот в мешке! Мешок!».«Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре». «Вы профессионал – вы разбираетесь в обертках».«Вы не Голобородько, за ним не стоял Коломойский».«Я не ваш оппонент, я ваш приговор».Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года. По результатам обработки 100% бюллетеней большинство голосов (73,23%) набрал Зеленский. За Порошенко проголосовали меньше 25% избирателей.