Доктор Комаровский порекомендовал смотреть PornHub вместо телевизора

Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский сказал, что вместо новостей по телевизору лучше смотреть порно. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.



В частности, Комаровский утверждает, что украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора. "Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub (самый известный в мире порносайт - Ред.), это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.





