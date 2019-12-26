В договоренностях с Россией прописали минимальный объем транзита газа

Россия и Украина в договорённостях по газу зафиксировали минимальные объемы транзита, они могут быть увеличены, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете РБК. "Нужно понимать, что мы договорились о минимальных объемах транзита, фактически они могут быть больше:...

... законодательство Украины позволяет нам бронировать мощности в течение всего года поквартально, помесячно и посуточно и быть более гибкими — варьировать поставки в зависимости от климатических условий и потребностей европейских потребителей", - пояснил Новак.



Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.



Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, компании подпишут соглашение о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза" по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и об отказе сторон от исков, по которым нет окончательного вердикта, а правительство Украины подпишет мировое соглашение с "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.

