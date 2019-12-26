Итоговое в этом году заседание Синода РПЦ пройдет в четверг в Москве
Итоговое в этом году заседание Священного синода Русской православной церкви состоится в Москве в четверг, сообщается на сайте Русской церкви.
Ожидается, что Синод обсудит предложение Иерусалимского патриарха Феофила о проведении всеправославного совещания в Иордании и отреагирует на решение Александрийского патриарха Феодора, который в ноябре 2019 года признал раскольническую Православную церковь Украины.
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявлял, что патриарх Александрийский Феодор II, как и архиепископ Афинский Иероним II, "начал антиканоническое поминовение раскольнического главы", причем Александрийский патриарх "принял решение единолично, после консультаций лишь с некоторыми архиереями".
Патриарх Кирилл в день Рождества по григорианскому календарю призвал Папу Римского и христианских лидеров помогать страдающим от войн