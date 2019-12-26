Аксенов прокомментировал уголовное дело из-за поезда в Крым на Украине

Реакция украинских властей на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту означает фактическое признание отрицаемого ранее ими факта, что транспортный переход существует, считает глава Крыма Сергей Аксенов.



Украинская прокуратура заявила, что возбудила уголовное дело после прибытия поезда в Крым из Санкт-Петербурга через Керченский мост за "незаконное пересечение госграницы", а в Евросоюзе заговорили о "нарушении государственного суверенитета Украины". Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром поезд встретили в Симферополе, а затем он прибыл в Севастополь.



"Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда", - написал глава республики на своей странице в соцсети Вконтакте.

Все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе, отметил Аксенов. По его словам, крымчане хорошо понимают, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам.



"А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами", - добавил он.

