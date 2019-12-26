Нардеп Бужанский призвал Рябошапку немедленно подписать подозрения радикалам, напавшим на журналистов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку немедленно подписать подозрения объявленные радикалам, которые напали на журналистов под Апелляционным судом Киева в прошлую пятницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 26 декабря.



"Уважаемый Генеральный Прокурор! Как Вам возможно известно, в пятницу, маргинальное отребье позволило себе совершить нападение на журналистов во время заседания одного из столичных судов. Все персонажи идентифицированы, полиция возбудила уголовное дело и выписала подозрения. Их нужно просто подписать, немедленно", - пишет Бужанский.



Нардеп напомним генпрокурору, что на сегодня у него нет более важных дел, поэтому ему стоит взять карандаш "наслюнявить его и поставить крестик".



"Давайте, это несложно. Одна палочка сверху вниз, одна слева направо. И всё, до завтра Вы абсолютно свободны", - написал депутат.



Напомним, 24 декабря возле здания Апелляционного суда Киева, где проходило слушание по делу об убийстве Павла Шеремета, националисты напали на нескольких журналистов. В частности, был избит корреспондент издания Sharij.net. Также угрозы в свой адрес получила журналист "Страны" Юлия Корзун, а сотрудница телеканала ZIK Алла Жизневская получила удар по рукам, когда снимала происходящее на камеру телефона.



Отметим, что журналист "Страны" смогла покинуть здание суда после заседания по делу Шеремета лишь с частной охраной. Полиция при этом проявила бездействие.



