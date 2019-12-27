"Звонок был идеальным": Трамп рассказал о разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "был идеальным и без давления". Об этом он написав в Twitter.



Трамп возмущен тем, что Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента, имеет право объявлять импичмент президенту США, хотя у нее нет большого большинство в Палате представителей.



"Она (Пелоси, - ред.) получила ноль голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без давления, - добавил он.

