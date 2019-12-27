Суд арестовал IPhone Грымчака

Высший антикоррупционный суд наложил арест на телефон IPhone X бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.



Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.



Апелляционная палата Высшего антикорсуда рассмотрела апелляцию прокурора на решение низшей инстанции, которая отказала в аресте мобильного устройства.



Прокурор просил арестовать телефон, так как это вещественное доказательство по делу.



16 декабря суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на IPhone.



Как сообщали Українськi Новини, в августе правоохранители задержали замминистра МВОТ Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн.



16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен.



8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.

