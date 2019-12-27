Треть украинцев почувствовали ухудшение жизни в этому году

Улучшение жизни в 2019 почувствовали 14% украинцев, ухудшение - 29%, а относительное большинство - 47% - считает, что ситуация не изменилась, о чем свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова. Как и год назад, большинство граждан считает, что в большинстве сфер жизни положение в Украине за текущий год ухудшилось, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом году.



Год назад по большинству сфер преобладали оценки изменений к худшему, а в этом году преобладает мнение, что ситуация не изменилась.



Негативные изменения произошли в этом году, по мнению украинцев, в следующих сферах: в уровне цен и тарифов - здесь ухудшение отметили 61% населения, здравоохранении (46%), социальной защите (44%). Улучшение ситуации граждане отметили лишь в трех сферах - обороноспособности страны (31% отметили изменения к лучшему, 15% - изменения к худшему и еще 44% - отсутствие изменений), международном имидже Украины (31% - изменения к лучшему, 21% - изменения к худшему и 38% - отсутствие изменений) и межнациональных отношениях (19% - изменения на лучше, 15% - изменения к худшему и 54% - отсутствие изменений).



В остальных сферах преобладают ответы "не изменилось", однако в балансе ответов преобладает негатив, хотя и существенно меньший, чем в 2018 году.



В целом граждане оценили экономическое положение страны в 2019 году в 2,46 балла по 5-балльной шкале, а уровень благосостояния собственной семьи - в 2,75 балла.



Опрос фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова показал, что в конце 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 62% граждан, не доверяли - 31%, баланс доверия-недоверия +31%.

