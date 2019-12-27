Метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше

Столичное метро в ночь на 1 января будет работать на 3 часа дольше, чем обычно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".



"Метро будет работать на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 3:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и платформе", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно, а работа трамваев, троллейбусов и маршрутных такси будет продлена на 3 часа.

