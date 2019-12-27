В Саудовской Аравии установили минимальный возраст для вступления в брак

В Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки. Новый закон устанавливает минимальный возраст для вступления в брак - 18 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Saudi Gazette.



"Министерство юстиции запретило вступление в брак лицам моложе 18 лет, установив минимальный возраст для вступления в брак - 18 лет", - пишут в издании.



В документе, направленном министром юстиции страны Валидом ас-Самааном в местные суды, указано, что при желании подростка, который не достиг 18 лет, вступить в брак, необходимо будет получить специальное разрешение.



При этом суды должны разбирать каждый подобный запрос, чтобы определить, как скажется ранний брак на жизни и интересах подростка.

