В Украине ближайшие сутки ожидается небольшой мокрый снег

В ближайшие сутки, 27 декабря, погоду с осадками будет определять влажная, а в большинстве областей - теплая воздушная масса, лишь на западную часть Украины распространится более прохладный воздух с Центральной Европы; но температурный фон почти везде станет чуть ниже, чем в предыдущие дни.



Как сообщает Укргидрометцентр, в западных и Житомирской областях ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах небольшой снег, температура 3-8° мороза).



На остальной территории - небольшой дождь, в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях местами с мокрым снегом. Ночью и утром в восточных областях туман; температура в течение суток 0-5° тепла.



Ветер в Украине западный и северо-западный ( в восточной части – юго-восточный), 7-12 м/с.



В Киеве также небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный , 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 8,0° в 2011 году, самая низкая ночью -21,3° в 1996 году.



В субботу, 28 декабря, ожидается небольшой мокрый снег, в восточных и южных областях с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

