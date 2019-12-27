Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знакомые с содержанием переговоров.



Один из собеседников издания сообщил, что названная дата больше не является предметом дискуссии, но некоторые детали предстоящего обмена еще прорабатываются. «Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное», — сказал источник.



До этого дня должна быть выполнена еще одна процедура. Порядка 40 человек из тех, кого Киев планируется передать непризнанным республикам, попросили исключить их из обменных списков. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш должен выяснить, является ли отказ добровольным. Он приступит к проверке в пятницу, 27 декабря, сообщила «Коммерсанту» представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.



Точное число людей, которые подпадут под новый «большой обмен», стороны не называют. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву передадут 72 человека. Сообщалось также, что украинские власти готовы выдать непризнанным республикам 250 человек в обмен на 100.



Как отмечает «Коммерсантъ» обмен обсуждался давно, но процесс «сдвинулся с мертвой точки» после саммита «нормандской четверки» 9 декабря. В итоговом документе лидеры России, Украины, Германии и Франции призвали ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц до конца года. Группа собралась в Минске 18 декабря. Сначала стороны договорились обменять людей до Нового года. Затем представители Донецкой народной республики заявили, что Киев не осуществил «процессуальную очистку» (прекращение уголовного преследования) подлежащих обмену лиц. 23 декабря состоялись переговоры в режиме видеоконференции, по итогам которой было объявлено о достижении договоренности об обмене в этом году.



Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Украина передала более 200 человек, республики Донбасса — более 70.

