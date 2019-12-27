Онлайн кредитование с сервисом подбора займов Smartzaim: преимущества и выгоды
Срочно нужны деньги, но вы не знаете где их взять? Нет времени на посещение банка, заполнение анкет и ожидание ответа? Подмоченная кредитная история, которую хотите исправить? Тогда в решении вашей проблемы поможет сервис онлайн-займов Smartzaim.
Достаточно посетить портал szaim.com.ua и проблема, пять минут назад казавшаяся неразрешимой, окажется не такой страшной. Менеджеры сервиса отобрали уже 45 надежных микрофинансовых организаций, предлагающих быстрые кредиты on-line на самых выгодных условиях.
Доверяйте проверенной информации!
Рынок МФО перенасыщен предложениями, многие из которых выходят за рамки разумного и ввергают заемщика в денежную кабалу. Чтобы оградить посетителей сайта от излишне корыстолюбивых ростовщиков, портал осуществляет:
- регулярный мониторинг рынка предложений;
- анализ позиций МФО на финансовом рынке;
- проверку лицензий МФО и следит за их отзывом в связи с нарушениями законодательства;
- ранжирование МФО в зависимости от популярности среди заемщиков Украины.
Используя информацию сайта, вы минимизируете риск отказа в предоставлении займа и можете сами выбирать лучшее для своих целей и условий предложения.
Преимущества on-line кредитования
Приобщение к когорте пользователей интернета избавляет заемщиков от массы неудобств:
- поездки в отделение банка;
- ожидания в очереди печальных и волнующихся клиентов;
- заполнения длинных бумажных анкет;
- подготовки целого пакета необходимых документов;
- беседы с настырным и въедливым сотрудником, стремящимся выведать ваши тайны;
- томительного ожидания решения и… отказа без объяснения причин.
Заполнив всего несколько строк в специальной форме для подбора МФО, пользователь получает список оптимальных предложений под свои параметры. Ознакомившись с информацией, можно выбрать одну организацию или подать заявку одновременно в несколько. В течение 10-15 минут уже будет принято решение о предоставлении займа. А учитывая, что заемщик получает предложения только от компаний, которые готовы выдать заем, то и тратить нервы на отказы не придется.
Минимум документов, максимум доверия
Для оформления займа требуется всего два документа: паспорт и ИНН. По ним заемщик проверяется по базам данных. Кроме документов, необходимо соответствовать самым простым требованиям:
- достичь совершеннолетия – 18 лет;
- иметь гражданство Украины;
- банковскую карту любого украинского банка;
- сообщить свои контактные данные (телефон, адрес проживания);
- оставить контактные данные родственников или знакомых для гарантии выполнения своих обязательств;
- назвать место работы.
Запомните, запишите и посоветуйте друзьям портал, где можно взять кредит онлайн. Ведь пригодиться такая возможность может в любую минуту.