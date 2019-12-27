Онлайн кредитование с сервисом подбора займов Smartzaim: преимущества и выгоды

Срочно нужны деньги, но вы не знаете где их взять? Нет времени на посещение банка, заполнение анкет и ожидание ответа? Подмоченная кредитная история, которую хотите исправить? Тогда в решении вашей проблемы поможет сервис онлайн-займов Smartzaim.



Достаточно посетить портал szaim.com.ua и проблема, пять минут назад казавшаяся неразрешимой, окажется не такой страшной. Менеджеры сервиса отобрали уже 45 надежных микрофинансовых организаций, предлагающих быстрые кредиты on-line на самых выгодных условиях.

Доверяйте проверенной информации!

Рынок МФО перенасыщен предложениями, многие из которых выходят за рамки разумного и ввергают заемщика в денежную кабалу. Чтобы оградить посетителей сайта от излишне корыстолюбивых ростовщиков, портал осуществляет:

регулярный мониторинг рынка предложений;

анализ позиций МФО на финансовом рынке;

проверку лицензий МФО и следит за их отзывом в связи с нарушениями законодательства;

ранжирование МФО в зависимости от популярности среди заемщиков Украины.

Используя информацию сайта, вы минимизируете риск отказа в предоставлении займа и можете сами выбирать лучшее для своих целей и условий предложения.

Преимущества on-line кредитования

Приобщение к когорте пользователей интернета избавляет заемщиков от массы неудобств:

поездки в отделение банка;

ожидания в очереди печальных и волнующихся клиентов;

заполнения длинных бумажных анкет;

подготовки целого пакета необходимых документов;

беседы с настырным и въедливым сотрудником, стремящимся выведать ваши тайны;

томительного ожидания решения и… отказа без объяснения причин.

Заполнив всего несколько строк в специальной форме для подбора МФО, пользователь получает список оптимальных предложений под свои параметры. Ознакомившись с информацией, можно выбрать одну организацию или подать заявку одновременно в несколько. В течение 10-15 минут уже будет принято решение о предоставлении займа. А учитывая, что заемщик получает предложения только от компаний, которые готовы выдать заем, то и тратить нервы на отказы не придется.

Минимум документов, максимум доверия

Для оформления займа требуется всего два документа: паспорт и ИНН. По ним заемщик проверяется по базам данных. Кроме документов, необходимо соответствовать самым простым требованиям:

достичь совершеннолетия – 18 лет;

иметь гражданство Украины;

банковскую карту любого украинского банка;

сообщить свои контактные данные (телефон, адрес проживания);

оставить контактные данные родственников или знакомых для гарантии выполнения своих обязательств;

назвать место работы.

Запомните, запишите и посоветуйте друзьям портал, где можно взять кредит онлайн. Ведь пригодиться такая возможность может в любую минуту.