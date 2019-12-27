Как выбрать МФО: 5 критериев

На украинском рынке представлено много микрофинансовых организаций, в которых можно оформить кредит онлайн и кредит наличными. Все они работают по примерно одинаковой системе и правилам, как среди них выбрать наиболее подходящее?



Рассказываем далее в статье, по каким критериям можно выбрать микрофинансовую организацию.

Изучите рейтинги

Первое, с чего стоит начинать поиск микрофинансовых организаций – это изучение рейтингов. МФО действительно очень много, пользователи оставляют о них тысячи отзывов, сравнить их все вручную невозможно.

В рейтингах эта информация уже есть: наиболее популярные компании с самыми высокими оценками окажутся в топе. Вы можете пройтись по 2-3 рейтингам, и выписать десять микрофинансовых организаций, которые находятся вверху рейтинга. Из них и советуем выбирать.

Сравните ставки

После, того, как вы определитесь с потенциальными кредиторами, стоит сравнить ставки по процентам, которые они предлагают.

В целом они практически везде одинаковы и варьируются в порядке от 1,7% до 2%. Однако для месячной выплаты, особенно на кредит от 5000 грн, это существенная разница.

Как правило, более высокие проценты запрашивают микрофинансовые организации, которые предъявляют к заемщикам меньше всего требований.

Сравните акционные предложения

После того, как вы подберете несколько МФО с наиболее выгодными предложениями по процентным ставкам, ознакомьтесь с акциями и программами лояльности, которые есть в компании.

Часто микрофинансовые организации проводят акции для новых клиентов, позволяя им взять займы под 0,01% или за половину стоимости. Такие условия помогут сильно сэкономить на процентах по кредиту онлайн, советует Finance.ua, и сделать его более выгодным.

Сравните дополнительные условия

Если вы нашли микрофинансовые организации, где вас устраивает финансовая часть сделки, советуем обратить внимание и на дополнительные условия, которые предлагает МФО.

Среди них – пролонгация договора, во время которой вы сможете без штрафов продлить срок пользования кредитом наличными, программы лояльности для постоянных клиентов, с которыми вы сможете сэкономить на процентах при следующем обращении, возможность досрочного погашения кредита без штрафов и так далее.

Не ведитесь на первую увиденную рекламу, сравнивайте предложения и выбирайте наиболее выгодные. Так вы сможете хорошо сэкономить и возможно найдете финансовое учреждение, в которое вам будет выгодно обращаться в следующий раз.