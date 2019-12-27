В Канаде вырезали сцену с Трампом из "Один дома"

Канадский телеканал CBC убрал сцену из Рождественского фильма Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке в которой появляется президент США Дональд Трамп. На инцидент обратило внимание издания Comicbook.



В популярном фильме 1992 года убрали сцену с участием действующего президента США Дональда Трампа. Шаг канадского телеканала CBC назвали политически мотивированным.



Представители телеканала заверили, что лента поддалась редактированию исключительно из-за недостатка эфирного времени.





