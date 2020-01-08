Длительное применение витаминов в больших дозах грозит интоксикацией

Прием витаминов должен проходить под контролем врача. Комментирует эксперт НМИЦ эндокринологии Минздрава России, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Фатима Дзгоева: "Сродни приему любого вещества в высокой дозировке, витамины могут вызвать острое отравление, а в результате длительного бесконтрольного приема больших, необоснованных дозировок возникает хроническая интоксикация. Следует разграничивать понятие профилактического приема витаминов и их лечебных дозировок. Суточная норма должна быть подобрана исключительно по назначению лечащего врача". Риск интоксикации особо повышен в отношении жирорастворимых витаминов (А, D, E, K). Эти витамины могут накапливаться в теле, расходуются медленно, что затрудняет их выведение.



"Витамин А накапливается в печени и может вызывать ее повреждение, вплоть до необратимого. Витамин Е в очень большой дозе снижает свертываемость крови, приводит к кровотечениям и таким осложнениям, как, например, геморрагический инсульт. Передозировка витамина D опасна в связи с повышением уровня кальция в крови, что проявляется в том числе тошнотой рвотой, острыми болями в животе. Самый безобидный из них - витамин К. Он довольно низкотоксичен", - говорит эндокринолог, диетолог, ассистент кафедры эндокринологии первого МГМУ им. И.М.Сеченова Марина Берковская.



Водорастворимые витамины (группа В и витамин С) менее опасны, ведь телу проще вывести их излишки. Правда, витамин С в большой дозе у лиц с проблемными почками (при оксалурии или мочекаменной болезни) может способствовать образованию оксалатных камней в почках и даже острому повреждению почек, предупреждает Берковская. К слову сказать, социологи говорят, что россияне особенно активно принимают витамины в моменты активности сезонного гриппа в качестве профилактики.

