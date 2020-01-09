Водоросли оказались источником противоракового агента

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), передает РИА "Новости", установил: биологически активные соединения из красной водоросли, которую добывают в Японском море, способны останавливать рост клеток рака пищевода. Речь идет о каррагинанах - их применяют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Ранее уже было известно, что они обладают также противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными свойствами.



"Фундаментальное исследование ученых из лабораторий фармакологии и биоиспытаний и биомедицинских клеточных технологий ШБМ ДВФУ подтвердило, что каррагинаны, а также их производные, могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода: аденокарциномы и плоскоклеточной карциномы. При этом они не вредят здоровым человеческим клеткам", - говорится в отчете российских ученых.



В перспективе они хотят более детально изучить механизм влияния каррагинанов на рост опухолевых клеток. Далее должны последовать доклинические исследования на животных. По словам ученых, не исключено, что в будущем эти соединения начнут использовать для профилактики опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта и в составе комплексной терапии.

