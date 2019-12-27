РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха в диптихах

Русская православная церковь прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора в диптихах, говорится в постановлении Синода. При этом церковное общение с архиереями Александрийской церкви, которые не признали "новую церковь" Украины, прерывать не будут.

Синод обратил внимание на то, что решение патриарха Феодора признать украинских раскольников противоречит его "неоднократным заявлениям в поддержку канонической Украинской православной церкви и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия".



Кроме того, в заявлении подчеркивается, что "решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного синода Александрийского патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято предстоятелем этой Церкви единолично".



Молитвенное поминовение глав православных церквей в соответствии с их местом в диптихе (перечне церквей) — знак признания поместной церкви и воплощение единства православия.



Ранее патриарх Феодор II признал раскольническую Православную церковь Украины, а на литургии 8 ноября впервые помянул имя ее главы Епифания Думенко. Московский патриархат, в свою очередь, заявил о приостановке деятельности Александрийского подворья при московском храме Всех Святых на Кулишках.

