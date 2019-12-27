МИД РФ пообещал зеркальный ответ на санкции против "Северного потока-2"

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала на брифинге, что Россия ответит на санкции США против "Северного потока — 2".



"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял", — сказала Захарова.



Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".



Соединенные Штаты потребовали от компаний-подрядчиков немедленно прекратить строительство. Allseas, занимающаяся прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу.



При этом официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.



Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о наличии альтернативных вариантов достроить "Северный поток — 2.



Глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что газопровод введут в эксплуатацию в 2020 году, и у России есть ресурсы для этого.



В частности, у "Газпрома" есть судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое сейчас находится в порту Находки. Еще в 2017 году зампред "Газпрома" Виталий Маркелов говорил, что это судно предоставило компании технологическую независимость при строительстве морских трубопроводов и проведении подводных операций.

