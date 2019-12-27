Руководителем русскоязычного телеканала хотят сделать режиссера "Слуги народа"

Идея создания русскоязычного телеканала, которую еще летом высказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, не умерла, но сильно трансформировалась.



Сейчас обсуждается вариант, что это будет не просто канал для вещания на Крым, Донбасс и Россию, а полноценный украинский телеканал, который будет вещать на всю страну. При этом, русскоязычный. Чтоб провести эту идею в жизнь даже хотят (о чудо!) поменять законодательство, снизив (или вообще отменив) языковые квоты. Об этом "Стране" сообщили источники в Офисе президента.



По задумке, это будет полностью подконтрольный Зе-команде канал, через который она будет продвигать свои "месседжи".



Но для реализации этой идеи есть некоторые препятствия. Одно из главных, на данном этапе, связано с кадровым вопросом.



У Зеленского хотят назначить руководителем этого канала Алексея Кирющенко (режиссера и сценариста сериала "Слуга народа"), который недавно провалился на конкурсе на должность главы Госкино.



Но категорически против него выступил Александр Ткаченко. Пока идет позиционная борьба.

